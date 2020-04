O ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, Fidelis Magalhães, confirmou à Lusa que se mantém a decisão de fecho das fronteiras à entrada de qualquer cidadão.

"As fronteiras vão ficar fechadas a todos os cidadãos como estão agora", explicou.

Nesse sentido, referiu, o ministro do Interior vai emitir um despacho que detalha a ampliação dessa medida durante o estado de emergência.

A confusão surgiu depois do comunicado inicial do Governo referir apenas restrições a estrangeiros.

"Mantém-se a proibição de entrada de estrangeiros em território nacional, com as exceções previstas anteriormente e com a exceção de todos os estrangeiros que prestem a respetiva atividade profissional no setor petrolífero", refere o comunicado inicial do Governo.

Recorde-se que a quase totalidade dos casos ativos no país foram detetados entre estudantes timorenses que entraram pela fronteira terrestre e que foram colocados em quarentena em Díli.

Timor-Leste tem atualmente 22 casos ativos de covid-19.

