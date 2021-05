"É um acordo que vem a ser negociado e que globalmente tem um valor de 92,3 milhões de dólares ao longo de cinco anos. A primeira tranche tem um valor de 17,9 milhões de dólares [14,93 milhões de euros]", disse à Lusa o ministro das Finanças, Rui Gomes.

"O acordo abrange vários programas a serem executados através da USAID em colaboração com vários ministérios em setores como a economia não petrolífera -- em grandes áreas como o turismo e a produção agrícola, e a boa governação", sublinhou.

Rui Gomes foi hoje mandatado pelo Conselho de Ministros timorense para assinar o acordo, explicando que essa assinatura deverá decorrer em breve.

Em entrevista à Lusa, o embaixador dos Estados Unidos em Díli, Kevin Blackstone, explicou que o acordo no valor de 92,4 milhões de dólares representa "um grande compromisso" com Timor-Leste, com o orçamento da USAID para o país a ser "mantido ou aumentado", ainda que haja cortes nos apoios a outros países.

"A aposta será nas áreas de diversificação económica, empreendedorismo, com foco especial em mulheres, jovens e grupos marginalizados. Mas também em programas em curso na área de apoio à governação, como no setor da Saúde, ou no programa de reforma das alfandegas", afirmou.

ASP // VM

Lusa/Fim