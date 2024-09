"O Governo enaltece o espírito de união, o ambiente de festa e de paz que prevaleceram em todo o território nacional, refletindo o profundo compromisso do povo timorense com a construção de um futuro próspero e harmonioso para o país", refere-se numa resolução aprovada em reunião do Conselho de Ministros.

As autoridades timorenses realizaram na semana passada as celebrações dos 25 anos da realização do referendo (a 30 de agosto de 1999), que determinou o fim da ocupação da Indonésia e a restauração da independência.

"Neste sentido, o Governo apela à população para que mantenha este espírito de paz e união durante a visita de Sua Santidade o Papa Francisco a Timor-Leste na próxima semana, reafirmando o caráter acolhedor e fraterno da nação timorense", salienta-se no comunicado do Conselho de Ministros.

O Papa Francisco visita Timor-Leste entre 09 e 11 de setembro no âmbito de um périplo à região que teve início terça-feira na Indonésia e que ainda o vai levar à Papua Nova Guiné e Singapura.

