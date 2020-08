Odete Belo disse, em conferência de imprensa na sede do Ministério da Saúde, que se trata de um cidadão que estava em quarentena em Díli e que viajou por terra, entrando em Timor-Leste pela fronteira com a metade indonésia da ilha.

"Hoje Timor-Leste regista um novo caso positivo da covid-19. Há 25 pessoas recuperadas, uma no centro de Vera Cruz e o novo caso está a ser transferido agora para o mesmo centro de isolamento", referiu.

"O paciente viajou de Jacarta para Kupang a 11 de agosto com um avião da Batik Air, viajou para Atambua de avião e a 12 de agosto o paciente fez viagem de Atambua até Díli", referiu.

Trata-se do 27.º caso no país desde o início da pandemia, com um total de 25 recuperados.

Odete Belo explicou que o cidadão fez parte de um grupo de 84 pessoas que entrou no país nesse dia, dos quais sete estavam em autoquarentena e 77 em confinamento obrigatório.

A amostra foi recolhida a 22 de agosto, confirmando o caso, tendo sido realizados testes adicionais a 14 outras pessoas com quem teve contacto.

A maioria dos casos positivos detetados até ao momento em Timor-Leste foram de casos importados pela fronteira terrestre ou de contágios entre estes e outras pessoas em locais de quarentena.

Timor-Leste endureceu as medidas de controlo na fronteira terrestre, que abre apenas a cada 17 dias, mantendo a suspensão, por tempo indefinido, de voos comerciais de e para o país, impedindo muitos cidadãos de várias nacionalidades, incluindo portugueses e timorenses, de entrar e sair.

Questionada pela Lusa, Odete Belo explicou que a questão dos voos comerciais foi hoje levantada no Conselho de Ministros pela miinistra dos Negócios Estrangeiros.

"Hoje a ministra propôs a possibilidade de permitir um voo comercial, mesmo que fosse uma vez por mês. O assunto está agora em discussão no Governo. Esperamos que o Governo possa ajudar a resolver o tema", explicou.

A confirmação do novo caso coincide com a decisão do Governo de propor ao Presidente da República a renovação, por mais 30 dias, do estado de emergência declarado devido à covid-19.

Se a proposta for alterada, Timor-Leste terá o seu quinto período de 30 dias de exceção no espaço de seis meses.

A decisão foi tomada em Conselho de Ministros, tendo em conta "a evolução preocupante da situação epidemiológica e a proliferação de casos registados de contágio da covid-19, tanto a nível regional, como a nível mundial, e tendo em vista evitar e neutralizar os riscos de propagação do SARS-CoV-2, assim protegendo a saúde pública e a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde".

Motivo pelo qual "o Governo propõe ao senhor Presidente da República que, com a extensão da declaração do estado de emergência, se permita a suspensão ou a restrição dos direitos de circulação internacional, de circulação e de fixação de residência e de resistência".

Na prática, trata-se de manter em vigor as restrições que estão atualmente a aplicar-se no país durante o atual período de exceção -- o quarto desde o início da pandemia, que termina oficialmente a 04 de setembro.

O processo terá agora que passar pelo Presidente, que tem que pedir autorização ao parlamento, ainda com os trabalhos suspensos.

Timor-Leste esteve sem casos ativos entre 15 de maio e 04 de agosto, tendo nesse dia sido confirmada mais uma infeção, dado como recuperado 14 dias depois.

A 20 de agosto as autoridades confirmaram um novo caso e hoje um outro.

ASP // JH

Lusa/Fim