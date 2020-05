De acordo com o ministro da Polícia sul-africano, Bheki Cele, o número de homicídios, violações e roubos diminuiu 63%, 82% e 63%, respetivamente, entre 27 de março, quando entraram em vigor as medidas de confinamento, e 19 de maio, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

"Houve um declínio significativo, especialmente na categoria dos crimes violentos, incluindo a violência contra as mulheres", afirmou.