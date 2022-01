"Podem contar com todo o esforço do Governo no seu todo, tudo será feito para a dignificação da vossa carreira que é bastante árdua, mas [que é] algo que deve constituir orgulho para qualquer profissional desta área", afirmou Jorge Bom Jesus depois de entregar novas patentes à dezoito oficiais das Forças de Defesa de Segurança.

Jorge Bom Jesus, que ocupa interinamente a pasta de ministro da Defesa e Ordem Interna, desde agosto do ano passado, após a exoneração do então titular por questões de saúde e sob a acusação da oposição de ter orquestrado um golpe de Estado, considerou que "este momento de promoção é sinónimo de premiação" para os dezoito oficiais.

"Premiação pelos serviços prestados à Nação, com competência, profissionalismo, brio e dedicação", explicou o chefe do Governo.

Contudo, Bom Jesus alertou que também recai sobre os promovidos "mais um peso de responsabilidade," considerando que passam "a ser a referência para todos".

"Há sempre margens nas ações humanas para se fazer melhor e cada vez mais. Saibam que a trilogia paz, democracia, liberdade e desenvolvimento, fazem parte de qualquer Nação. Mas, penso que a paz e segurança são fundamentais em qualquer sociedade e, naturalmente, constituem o baluarte da democracia," disse o chefe de Governo.

Foram promovidos oficiais da Polícia Nacional, Bombeiros, Forças Armadas, Migração e Fronteiras, Guarda Costeira e da Polícia Fiscal e Aduaneira.

JYAF // PJA

Lusa/Fim