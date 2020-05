Governo são-tomense analisa legalidade de despedimento coletivo em hotéis no Príncipe

O Governo são-tomense está a analisar a legalidade do despedimento coletivo na empresa hoteleira HBD, que detém três hotéis na Região Autónoma do Príncipe, que motivou queixas do Sindicato de Hotelaria, disse hoje à Lusa o ministro do Trabalho.