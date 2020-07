Governo russo exige 1,8 mil ME a poluidora do Ártico, que esperava 15 vezes menos

A agência russa de defesa do ambiente exigiu uma indemnização de 147,8 mil milhões de rublos (1,8 mil milhões de euros) ao conglomerado mineiro Norilsk Nickel, pela grave poluição do Ártico com hidrocarbonetos.