"As unidades do agrupamento militar Sever (Norte) libertaram as localidades de Dariino e Plukhovo", afirmou o comando russo, citado pela agência espanhola EFE.

O ministério disse que as tropas russas infligiram baixas a 12 brigadas do exército ucraniano nas proximidades de nove localidades de Kursk nas últimas 24 horas.

As forças ucranianas invadiram a região de Kursk em agosto, deslocando parte da linha da frente para território russo.

O exército russo não foi ainda capaz de expulsar as tropas ucranianas de Kursk, embora nas últimas semanas tenha recapturado cerca de metade do território ocupado pela Ucrânia, segundo fontes ocidentais.

De acordo com a imprensa russa independente, o Presidente russo, Vladimir Putin, encarregou as tropas de libertar a região antes da posse do próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 20 de janeiro, segundo a EFE.

A aviação e a artilharia russas também atacaram as forças ucranianas em cinco distritos da região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, onde se concentram os reforços ucranianos, acrescentou o ministério.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 para "desmilitarizar e desnazificar" o país vizinho, segundo justificou Putin na altura.

Desconhece-se o número de baixas civis e militares da guerra, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado.

PNG // APN

Lusa/Fim