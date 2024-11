Desde julho, o conflito entre sunitas e xiitas em Kourram, nas montanhas que fazem fronteira com o Afeganistão, já provocou mais de 160 mortos, segundo várias fontes corroborantes.

Invariavelmente, após algumas semanas de acalmia, as hostilidades entre tribos de diferentes convicções, nomeadamente por causa de terras, recomeçam apesar das tréguas decretadas pelos conselhos tribais (jirgas).

Neste distrito, uma antiga zona tribal onde prevalecem os códigos de honra tribais, as forças de segurança têm dificuldade em aplicar a lei, enquanto o Governo federal, e mesmo o Governo provincial sediado em Peshawar, têm dificuldade em impor-se.

No entanto, hoje à noite o Governo da província de Khyber-Pakhtunkhwa anunciou que "ambas as partes concordaram com um cessar-fogo de sete dias".

Desde sábado, altos funcionários de Peshawar têm-se encontrado com dignitários xiitas e sunitas e participado em jirgas.

"As duas partes, que não hesitam em usar as suas armas pesadas a cada novo episódio de violência, concordaram em fazer uma pausa de uma semana, "durante a qual trocarão prisioneiros e devolverão corpos", disse o porta-voz do governo Mohammed Ali Saif num comunicado.

