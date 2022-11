Governo quer registar 90 mil pessoas afetadas por conflitos e ciclones no norte de Moçambique

Pelo menos 90 mil pessoas afetadas pelo conflito armado e por ciclones no norte de Moçambique, a grande maioria deslocados internos, vão ter novos registos e bilhetes de identidade, no âmbito de uma campanha do Governo hoje anunciada.