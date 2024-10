"Este Governo tudo fez e tudo fará para melhorar tudo o que deve e pode ser melhorado e tudo fará para aprender com eventuais erros que sejam identificados e depois corrigi-los", disse o secretário de Estado da Proteção Civil, no debate de urgência, requerido pelo Chega, sobre "os incêndios e falhas no seu combate".

Paulo Simões Ribeiro remeteu uma análise para os relatórios sobre os incêndios de setembro que estão a ser feitos e que vão "permitir identificar aspetos positivos e aqueles que deverão ser melhorados".

Aos deputados, o secretário de Estado indicou que o dispositivo de combate a fogos de 2024 teve na fase mais crítica "a prontidão máxima possível", que se traduziu "no maior empenhamento de meios de sempre e evitou que o pior acontecesse tendo em conta a severidade das condições meteorológica e do número de ignições" de fogo.

Paulo Simões Ribeiro deu conta que entre os dias 15 e 19 de setembro verificaram-se "mais de 1.000 ignições, das quais 400 em período noturno, estes dados por si só já representam o esforço e o 'stress' num sistema quer tem recursos infinitos".

"Apesar do peso da infelicidade que nos aconteceu, podem os portugueses saber que todos os meios à disposição estavam no terreno e atuaram no limite das suas capacidades", precisou.

O secretário de Estado disse ainda que 35% dos incêndios rurais registados este ano tiveram como causa o incendiarismo e que se traduziram em 80.000 hectares de área ardida.

Nove pessoas morreram e 175 ficaram feridas devido aos incêndios que atingiram a terceira semana de setembro sobretudo as regiões Norte e Centro do país. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil exclui desta contagem os dois civis que morreram de doença súbita.

Estes incêndios provocaram 135 mil hectares de área ardida, segundo o sistema europeu Copernicus e destruíram dezenas de casas.

