"As Forças de Defesa e Segurança (FDS), para melhor perceberem as circunstâncias em que este bárbaro massacre aconteceu, destacaram uma equipa de especialistas que já se encontra no terreno a fazer a avaliação e produzir um relatório para os moçambicanos e o mundo inteiro entenderem a ocorrência de Xitaxi", lê-se no documento.

O ministro do Interior de Moçambique, Amade Miquidade, considerou na terça-feira que as 52 mortes foram uma forma de retaliação contra as baixas infligidas pelas FDS junto dos membros do movimento insurgente.