No final do Conselho de Ministros de hoje, Mariana Vieira da Silva foi questionada pelos jornalistas sobre o aumento do número de casos em Lisboa.

"Toda a área de Lisboa e Vale do Tejo, neste momento, está com um crescimento e nós não podemos achar que só nos sítios onde a situação já é mais complicada é que temos de ter medidas de cautela", avisou.

Para a ministra de Estado e da Presidência, a mensagem principal está na evolução da matriz de risco.

"O mais importante agora é olharmos para a matriz de risco, vermos que nos estamos a aproximar do amarelo e estando-nos a aproximar do amarelo enquanto país temos de reforçar os nossos cuidados", apelou.

O aviso de Mariana Vieira da Silva foi claro: "estando os casos a crescer nestas regiões, ou conseguimos controlar a pandemia ou sabemos que o caminho é sempre de maiores dificuldades".

"Queria deixar aqui um apelo: quando nós temos o Rt acima de 1, o que isso significa é que os casos estão a crescer, é que temos que estar mais atentos, temos que estar ainda mais respeitadores de todas as regras, atentos a sintomas e cumprir ainda com mais força as medidas de saúde pública", pediu.

Em Portugal, morreram 17.022 pessoas dos 847.006 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

JF // SF

Lusa/fim