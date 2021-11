Fonte do Ministério da Saúde confirmou à agência Lusa que a tutela procedeu "à substituição" do conselho diretivo da ARS do Alentejo, "com efeitos ao dia de hoje", por o anterior ter terminado mandato.

"A presidente do conselho diretivo é a professora Maria Filomena Ferreira Mendes", indicou a mesma fonte, referindo que "o despacho de nomeação seguiu para publicação em Diário da República (DR)".

Maria Filomena Mendes, que era, até agora, presidente do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), informou hoje os profissionais da unidade hospitalar da sua nomeação para a ARS do Alentejo.

Na mensagem interna, que a Lusa teve acesso, a nova presidente da ARS do Alentejo explicou que as suas funções no HESE cessaram por causa da sua nomeação, indicando que se mantêm "em funções os demais membros do conselho de administração".

"Cumpre-me manifestar o meu grande apreço e gratidão para com todos os profissionais do HESE, que, no decurso do mandato do presente conselho de administração, não regatearam os seus esforços para que os utentes" da região "tivessem sempre tido, e continuam a ter, acesso a serviços de saúde com o mais elevado padrão de qualidade, pese embora as determinantes restritivas ligadas às atuais instalações e aos constrangimentos resultantes das circunstâncias pandémicas", acrescentou.

Licenciada em Economia e doutorada em Sociologia, na especialidade de Demografia, pela Universidade de Évora, Maria Filomena Mendes presidia ao hospital de Évora desde 2016, depois de já ter liderado o HESE entre 2009 e 2013.

Em 1980, começou a lecionar na Universidade de Évora, da qual é ainda investigadora, especializada nas questões ligadas à natalidade e fecundidade em Portugal.

A Lusa tentou hoje contactar Maria Filomena Mendes, mas as varias tentativas foram infrutíferas.

José Robalo era presidente do conselho diretivo da ARS do Alentejo desde outubro de 2011.

