"Nós não prescindimos das instituições sociais que oferecem serviços de saúde. Nós não prescindimos das instituições privadas que são complementares. Nós não prescindimos disso, mas não é para fazer nenhum favor nem às instituições sociais nem às instituições privadas. É para servir o interesse das pessoas", afirmou.

Luís Montenegro falava na sessão de inauguração da Unidade de Saúde Familiar (USF) Feira Sul, em Milheirós de Poiares, uma das três que inaugurou esta manhã neste concelho do distrito de Aveiro.

O primeiro-ministro referiu-se às parcerias com os privados e com as instituições sociais como um princípio do seu Governo para ajudar a complementar a rede do SNS.

"Nós não abdicamos de ter USF e de ter a resposta do SNS, mas quando e onde nós não tivermos essa capacidade, nós não viramos as costas à capacidade que a sociedade tem para nos poder ajudar a resolver o problema", explicou.

Montenegro lembrou ainda as duas medidas que o seu Governo tomou para motivar os profissionais de saúde, nomeadamente a valorização das carreiras e a melhoria das condições de trabalho.

"Tenho um profundíssimo respeito por quem trata da vida dos outros, por quem tem que lidar com a ida dos outros e tem que explicar aos outros o que tem de fazer para preservar a sua saúde. Isso é um trabalho de uma dimensão humana tal que nós temos obrigação de tratar bem as carreiras e dar boas condições de trabalho para as pessoas terem mais capacidade de cumprir bem esta tarefa", afirmou

Apesar de tudo, reconheceu que ainda muitos desafios pela frente na área da saúde, lembrando que há muitos portugueses que esperam tempo demais para ter uma consulta e uma cirurgia, mas adiantou que há muitos problemas que estão "num processo de resolução".

"Há um ano quando chegámos ao Governo esses eram assuntos que eram altamente perturbadores (...) Não está tudo resolvido, mas está muita coisa num processo de resolução", referiu, dando como exemplo o encurtamento dos tempos de espera para ter uma resposta de acesso à consulta e de acesso à cirurgia, em particular nas doenças oncológicas.

No final da visita à unidade de saúde, o primeiro-ministro escusou-se a falar com os jornalistas mas conversou com uma criança que lhe confidenciou que quando fosse grande queria ser professor de matemática, ao que Montenegro respondeu que a Matemática era a sua disciplina favorita.

"Era conhecido como o Luís da Matemática, mas gostava muito ser advogado", observou, perante os risos das pessoas que ouviam a conversa.

Montenegro inaugurou hoje três USF em Santa Maria da Feira -- USF Novo Este, em Canedo, USF de São Paio de Oleiros/Nogueira de Regedoura, e USF Feira Sul, de Milheiró de Poiares, num investimento global de mais de 5,2 milhões de euros.

Duas das unidades já estão a funcionar desde janeiro e a terceira entrou em funcionamento em fevereiro.

JDN // JPS

Lusa/Fim