A sessão de perguntas e respostas entre o executivo moçambicano e os 250 deputados do parlamento começou na quarta-feira, estando o dia de hoje reservado a "perguntas de insistência" dos deputados e respostas por parte dos membros do Governo.

Na quarta-feira, a bancada da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder e com maioria 184 deputados, questionou ao executivo sobre "as ações em curso, visando prestar assistência humanitária às populações das zonas afetadas e aos deslocados" pela violência armada em Cabo Delgado.