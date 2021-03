A responsável avançou que 8.840 professores serão recrutados para o ensino primário e 490 para o secundário.

Os novos quadros docentes vão reforçar o efetivo de 143.000 professores com que o ministério conta neste momento, avançou.

Com os novos ingressos no corpo docente, o Governo espera ter professores suficientes para o novo ano letivo, que vai arrancar em 22 de março.

A província de Nampula, norte do país, vai recrutar o maior número de professores (2.685), seguida de Zambézia, centro (1.938), por serem as províncias com o maior número de alunos, disse a porta-voz.

"As províncias mais populosas apresentam o maior número de estudantes", justificou Gina Guibunda.

A cidade de Maputo, sul, vai receber o menor reforço de professores (283), seguida de Gaza, também no sul (477).

As restantes províncias do país vão recrutar entre 500 e 750 professores cada.

