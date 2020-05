No rol de perguntas que submeteu à AR, a bancada da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder e com maioria parlamentar, quer saber do executivo a estratégia para colocar fim aos ataques armados no centro e norte.

"A bancada parlamentar da Frelimo pretende saber do Governo que passos estão sendo dados visando devolver a paz e a tranquilidade às populações de Cabo Delgado e da zona centro do país", refere-se na lista de perguntas que a bancada maioritária quer ver respondidas pelo executivo.