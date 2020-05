"A revogação deste decreto visa criar espaço para que se aprofunde e se alargue a reflexão sobre a matéria, com as empresas de comunicação e profissionais da comunicação", disse Filimão Suaze, falando em conferência de imprensa em Maputo após uma sessão do órgão.

Trata-se do decreto 40/2018, de 23 de julho, publicado em Boletim da República, e que foi condenado por várias entidades (dentro e fora do país), considerando os valores estipulados exorbitantes e repressivos para a liberdade de imprensa.