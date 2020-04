A meta faz parte do projeto de promoção do acesso a combustíveis e energia elétrica junto das populações que vivem em zonas recônditas ao abrigo do "incentivo geográfico" - linha orçamental do Governo para apoiar infraestruturas de acesso a combustíveis pelas populações que vivem nas zonas rurais.

O plano de reforço da rede de postos de combustíveis inclui este ano as localidades de Mecuburi e Meconta (Nampula), Metuge (Cabo Delgado), Alto-Molocue (Zambézia), Mapai (Gaza) e Vilanculos (Inhambane).

O incentivo geográfico já apoiou 96 postos de abastecimento desde que foi criado, acrescenta.

O Funae está ligado ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia (Mireme) moçambicano.

LFO // VM

Lusa/Fim