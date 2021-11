"Poderemos anunciar, nas próximas sessões do Conselho de Ministros, medidas em concreto" face à sinistralidade rodoviária, disse Filimão Sauze, porta-voz do Conselho de Ministros, após uma sessão na Presidência moçambicana, em Maputo.

Segundo a fonte, as decisões resultam de recomendações de uma comissão de inquérito criada após o acidente de viação mais grave de sempre registado em Moçambique, com 32 mortos, ocorrido em 03 de julho no distrito da Manhiça, envolvendo dois camiões e um autocarro que tentou fazer uma ultrapassagem irregular na Estrada Nacional 1 (EN1), a principal do país.

No sábado, o distrito da Manhiça voltou a ser palco de um outro acidente de viação, quando um jipe chocou de frente com uma viatura ligeira de transporte coletivo que seguia de Maputo para Xai-Xai, capital da província de Gaza, tendo resultado na morte de 18 pessoas.

"É com base nas constatações holísticas da comissão que se está a trabalhar para definir medidas que não resolvam de forma exclusiva a questão de Manhiça, mas que procurem fazer cobertura à questão da sinistralidade no nosso país", frisou o porta-voz do Conselho de Ministros.

Após o acidente de sábado, o governo provincial de Maputo reuniu-se no domingo num encontro extraordinário com diversas autoridades e deram conta de um reforço de fiscalização ao longo da EN1 no distrito da Manhiça.

Revisão da sinalização e dos limites de velocidade, obras nalguns locais e campanhas de sensibilização para uma condução segura foram outras medidas anunciadas.

Em média, segundo dados oficiais, Moçambique regista, pelo menos, mil mortes por acidentes de viação anualmente. O ano de 2020 foi uma exceção, tendo em conta que foram registados 855 óbitos, uma descida associada à fraca mobilidade devido às restrições impostas pela covid-19.

EYAC // LFS

Lusa/fim