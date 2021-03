"No domínio da agricultura, a avaliação preliminar da presente campanha agrária 2020/2021 indica boas perspetivas no sentido de que iremos aumentar a produção, atingindo, por exemplo, 3,1 milhões de toneladas de cereais contra 2,8 milhões registados na campanha 2019/2020", referiu Agostinho do Rosário.

A previsão de aumento da produção agrária "resulta do empenho dos produtores, do aumento de investimentos no setor da agricultura, com destaque para o programa Sustenta, bem como da boa época chuvosa que estamos a registar", acrescentou.

A precipitação abundante encheu barragens que registavam baixos níveis crónicos, em especial no sul do país, região que há anos enfrentava um cenário de seca devido à fraca pluviosidade, mesmo na época chuvosa.

Um relatório divulgado no final de fevereiro pela Rede de Alerta Antecipado de Fome (Fews, na sigla em inglês), usada para tomada de decisões pelas agências humanitárias, realçou que "se as famílias tiverem acesso a sementes, muitas zonas de cheias poderão recuperar na colheita da segunda temporada, em junho e julho".

