"Constatamos com muita preocupação o desrespeito das medidas de prevenção e combate à covid-19", afirmou o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, na conferência de imprensa da sessão semanal do órgão.

Filimão Suaze criticou a "teimosia e renitência" de muitos moçambicanos, que continuam a desrespeitar as regras de segurança contra o novo coronavírus.

"Notámos muito a tendência de tornar habitual o desrespeito das regras de prevenção da pandemia e os números de infeções têm estado a aumentar tal como os óbitos", frisou o porta-voz do Conselho de Ministros.

Filimão Suaze avisou que o alívio das restrições impostas no âmbito do estado de emergência não deve ser encarado como o início de uma fase de facilidades no combate à covid-19.

Moçambique vive o segundo ciclo do estado de emergência desde 07 de agosto, após um primeiro estado de emergência e três prorrogações impostas desde 01 de abril.

O país registou, nas últimas 24 horas, mais 123 casos positivos de covid-19, elevando o total para 4.039 infeções e mantendo-se com 23 óbitos, informou hoje em comunicado o Ministério da Saúde.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 851.071 mortos e infetou mais de 25,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

