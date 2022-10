"As medidas que o Governo tem estado a implementar para o aumento de produção e mitigação dos preços dos combustíveis" estão a contribuir para "limitar o ritmo de crescimento da inflação média no país", afirmou Maleiane.

O primeiro-ministro falava na Assembleia da República, durante uma sessão de perguntas dos deputados das três bancadas do parlamento ao Governo.

Respondendo à pergunta sobre o impacto das medidas de recuperação da economia do país, Adriano Maleiane assinalou que o executivo logrou baixar o índice de preços para menos de dois dígitos em setembro.

"Em setembro passado, a inflação situou-se em 8,78% contra a média de dois dígitos na África e na Europa", observou Maleiane.

O primeiro-ministro referiu-se à inflação média a 12 meses.

A?inflação homóloga, a que é habitualmente comparada em todo o mundo, foi de 12,01% em setembro, em Moçambique.

A economia do país, prosseguiu, tem seguido uma rota de crescimento, tendo o Produto Interno Bruto (PIB) crescido 4,37% na primeira metade do ano, em comparação com 2021, de grande impacto causado pela pandemia de covid-19.

"O crescimento da nossa economia, nestes dois trimestres, foi impulsionado pelo bom desempenho dos setores da agricultura, pesca, turismo, transportes, indústria transformadora, indústria de extração mineira e serviços", enfatizou.

A melhoria do desempenho está também a ser dinamizada pelo alívio das medidas de controlo da pandemia de covid-19, avançou o primeiro-ministro moçambicano.

Adriano Maleiane notou que a prestação do executivo tem sido condicionada por fatores como a subida dos preços de combustíveis no mercado internacional, devido à guerra Rússia-Ucrânia, o impacto das mudanças climáticas e o terrorismo em Cabo Delgado.

Apesar desses constrangimentos, o país mantém a aposta na edificação de mais infraestruturas, na redução da pobreza e na proteção das camadas da população mais vulneráveis, notou.

Adriano Maleiane frisou que o executivo vai submeter à Assembleia da República um pedido de revisão pontual do código do IVA, no âmbito da implementação do pacote de medidas de recuperação económica.

