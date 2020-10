O porta-voz do Mined, Feliciano Mahambe, avançou, em conferência de imprensa, que se espera a reabertura de cerca de oito mil escolas para acolherem as aulas presenciais dos alunos da 7.ª classe.

"Apelamos aos pais e encarregados de educação para que levem os seus educandos para a escola, o futuro do país depende da educação", afirmou Mahambe.

Os alunos devem usar máscara na escola e no trajeto entre a casa e o estabelecimento de ensino e no regresso ao domicílio, acrescentou.

O porta-voz do Mined adiantou que apenas as escolas com condições de segurança sanitária vão reabrir na segunda-feira, mas não indicou quantos estabelecimentos de ensino preenchem esse requisito.

O regresso às aulas na 7.ª classe foi declarado na quinta-feira pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, numa comunicação à nação.

A retoma das aulas neste nível de ensino segue o princípio do alívio gradual das restrições impostas no âmbito da prevenção e combate à pandemia de covid-19, incluindo no ensino.

Os alunos do 10.º e do 12.º ano já retomaram as aulas, enquanto os das classes sem exame beneficiaram de passagens automáticas para a nível seguinte, no âmbito das medidas que o Governo tem vindo a tomar face à conjuntura imposta pela prevenção e combate à pandemia de covid-19.

Também na próxima segunda-feira regressam às aulas os adultos que frequentam o segundo ano de alfabetização, o modelo de ensino praticado em Moçambique para adultos sem instrução formal.

Na comunicação à nação, o Presidente moçambicano anunciou também a retoma da emissão de vistos de turismo e o fim da necessidade de quarentena para quem chega com teste negativo ao país, que, apesar dos alívios, mantém-se em "situação de calamidade pública".

Filipe Nyusi avançou que a validade do teste exigido para sair e depois regressar ao país (múltiplas entradas) passa a ser de 14 dias a partir da data da colheita da amostra.

As crianças, até aos 11 anos estão isentas de apresentar testes à covid-19 ao entrarem em Moçambique, avançou o Presidente.

Por outro lado, o chefe de Estado anunciou o reinício, sem a presença do público, de todos os campeonatos nacionais a partir de 15 de novembro, bem como a retoma de treinos das seleções nacionais e modalidades individuais que têm compromissos internacionais.

Moçambique contabiliza 12.777 casos de infeção pelo novo coronavírus e 91 óbitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

