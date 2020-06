Moçambique "está ainda em cerca de 3%" do cumprimento da meta que versa sobre o aumento das áreas de conservação costeira e marítima, com vista a uma "maior proteção da biodiversidade", disse Augusta Maíta, ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas.

A governante falava em Maputo, na cerimónia de celebração do Dia Mundial dos Oceanos, que se assinala hoje.