De acordo com o rol de questões endereçadas ao Governo, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder e com maioria no parlamento, quer saber como é que o Governo vai elevar a produção e produtividade na agricultura, considerando que o setor é tido como a base para o desenvolvimento do país.

Por seu turno, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, pretendem saber do Governo de que estratégias dispõe para acabar com a violência armada nas regiões centro e norte do país.