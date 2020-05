Governo garante que orientações da DGS são "estritamente cumpridas"

O secretário de Estado da Saúde esclareceu hoje que, quando disse que todos os profissionais de saúde que contactaram com pessoas com covid-19 foram testados, o quis dizer é que as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) são "estritamente cumpridas".