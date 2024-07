A lista de colocação de professores "será divulgada esta semana, será publicada a lista de colocação dos professores. Nós estamos, em conjunto com todos os serviços do ministério, a fazer o melhor possível para que o planeamento e todas as fases que são necessárias, e são de bastante complexidade, para que o início do ano letivo possa decorrer com o máximo de normalidade", adiantou Fernando Alexandre.

A falar na Maia, no distrito do Porto, à margem da primeira de um conjunto de reuniões com os diretores de escolas de todo o país, o titular da pasta da Educação deixou um apelo: "Nós pedimos aos diretores que façam um esforço para que as aulas comecem, efetivamente, dia 12 de setembro".

"Eles [os diretores] têm uma margem até dia 16 porque, obviamente, pode haver imponderáveis, mas são imponderáveis que devem tentar ser evitados porque quanto mais cedo começarem as aulas mais depressa começa o ciclo educativo e nós sabemos que as famílias têm essa necessidade e expectativa", explicou.

