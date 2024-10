A disponibilidade foi transmitida por Sánchez depois de uma visita, juntamente com o presidente da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, ao Centro Integrado de Coordenação Operacional, a partir do qual se coordenam os trabalhos de emergência nas zonas afetadas pelo temporal.

Na comunidade mais afetada pelo mau tempo, o chefe do executivo participou ainda no minuto de silêncio observado às 12:00 locais (11:00 de Lisboa) em memória das vítimas das inundações.

Sanchéz referiu que o Governo continuará a disponibilizar todos os recursos possíveis e insistiu no compromisso de "cooperação absoluta" com o executivo valenciano para proporcionar tranquilidade e segurança aos cidadãos.

Pelo menos 95 pessoas morreram em Espanha por causa das chuvas torrenciais e inundações que atingiram o leste e o sul do país na noite de quarta-feira, segundo o balanço mais recente das autoridades.

A Comunidade Valenciana foi a mais afetada pelo temporal e o governo regional confirmou até agora 92 mortos, num balanço que continua a ser provisório.

Há mais dois mortos confirmados em Castela La Mancha e outro na Andaluzia.

O Governo de Espanha decretou três dias de luto nacional por causa das consequências do mau tempo, referindo que há danos pessoais mas também materiais "altíssimos", com estradas e outras infraestruturas e edifícios danificados ou destruídos por causa da violência das águas que inundaram localidades inteiras.

O executivo pediu ainda às populações das zonas afetadas pelo mau tempo para não saírem de casa e, sobretudo, não tentarem circular pelas estradas, sublinhando que o temporal ainda permanece e os seus efeitos continuam a ser perigosos.

Várias regiões de Espanha estão desde terça-feira sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em castelhano, que causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos do país, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, no leste do país, com chuvas com níveis inéditos, que fizeram acionar os alertas e avisos mais graves da proteção civil e da meteorologia na terça-feira à noite.

PL (MP) // JH

Lusa/Fim