Em comunicado, o Governo Regional dos Açores esclarece que a sugestão foi feita por Sofia Ribeiro "no âmbito de um encontro entre as duas instituições" realizado na segunda-feira, em Lisboa, "por iniciativa da Secretaria Regional da Educação".

De acordo com a secretária Regional, no encontro os governantes verificaram e analisaram o facto de a falta de professores, partilhada pelos Açores e pelo continente português, "vir a agudizar-se, face às perspetivas de aposentação de professores e educadores nos próximos anos e ao desinvestimento feito na profissão docente".

Sofia Ribeiro garante que "houve, por parte do Ministério da Educação, acolhimento para fazer a reflexão dos desafios de futuro sobre novas perspetivas de formação inicial de docentes".

Para a secretária da Educação, o Governo dos Açores "em boa hora" decidiu fazer um investimento para reforçar os professores nas escolas da Região, "porque, se não, a situação tinha sido absolutamente calamitosa".

A secretária da Educação afirmou que foi feita ainda "uma avaliação conjunta dos dois sistemas educativos", das normas e das políticas que pretendem desenhar "para promover o sucesso escolar e combater o abandono escolar precoce".

"Somos pioneiros na introdução do Programa de Pensamento Computacional no primeiro ciclo e disponibilizamo-nos para trabalhar em parceria com o Ministério de Educação, para funcionarmos como um balão de ensaio, para que a República possa vir, se assim entender, beber esta inovação pedagógica que estamos a fazer", indicou Sofia Ribeiro.

Durante o encontro, foi ainda abordada a confluência de várias provas e exames no mesmo ano.

"Para além dos exames nacionais e das provas de aferição, existem também provas internacionais e testes de diagnóstico", referiu Sofia Ribeiro.

"É muito importante que se constitua um referencial para todo o sistema educativo, com maior previsibilidade, para que não haja replicação de provas, o que permitirá que as escolas se foquem na sua atividade essencial, que é a do ensino", observou.

O Governo Regional dos Açores revelou a 10 de setembro que ia implementar bolsas de estudo de 300 mil euros para formar professores, atribuindo 61 já este ano letivo para alunos de mestrado via ensino obterem a profissionalização para a docência.

Em comunicado, o executivo açoriano esclareceu estarem em causa 22 bolsas para mestrados de Informática, 21 de Biologia e Geologia e 18 de Matemática.

Na ocasião, Sofia Ribeiro disse que, mesmo com a integração de 321 professores nos quadros regionais e o reforço de cerca de outros 150 nas escolas do setor público, face ao ano letivo anterior, "existem necessidades da rede de ensino público que continuam a necessitar de ser satisfeitas".

