"Dos cerca de 15 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos elegíveis para a vacinação, até ontem [terça-feira], nós já tínhamos vacinado 13,8 milhões de pessoas, correspondentes a 89,8% daquele que é o grupo-alvo", afirmou Tiago.

O governante falava em resposta a perguntas dos deputados sobre a situação de covid-19 em Moçambique.

O país, prosseguiu, tem a quinta maior taxa de vacinação contra a pandemia em África, como resultado de uma forte adesão da população à campanha de imunização.

Armindo Tiago avançou que as mortes e a taxa de transmissão do novo coronavírus baixaram no país.

Moçambique tem um total acumulado de 2.201 mortos e 225.332 casos de covid-19, dos quais 99% recuperados da doença e dois atualmente internados.

O Presidente da República, Filipe Nyusi, aliviou hoje as medidas de restrição - que já vinham sendo aligeiradas desde o início do ano, em linha com o recuo da pandemia.

Deixa de ser obrigatório o uso de máscara ao ar livre e um certificado de vacinação passa a servir como alternativa a teste negativo para entrar no país.

