O Governo disse que a decisão de iniciar a obra, de "grande importância para o desenvolvimento das infraestruturas" do país, foi tomada depois de uma "análise cuidadosa dos moldes contratualizados e em linha com o objetivo de desenvolver o plano diretor do aeroporto" e "concluir a expansão da pista", bem como garantir condições para a "circulação de cerca de um milhão de passageiros por ano".

O executivo timorense salientou que a expansão da pista será feita em três fases.

A primeira prevê o aumento da pista de 1.850 metros para 2.150, na segunda, serão construídos mais 400 metros em direção ao mar e, na terceira, terá lugar uma ampliação de mais 500 metros no sentido oposto ao do mar.

"Além da expansão da pista, o projeto inclui a construção de uma nova torre de controlo, a instalação de um moderno sistema de iluminação e a reabilitação do terminal de passageiros", referiu o Governo, na informação disponibilizada na página oficial 'online'.

O projeto vai ser financiado através de um empréstimo ao Banco Asiático de Desenvolvimento, com o apoio do Japão e da Austrália, bem como pelo Orçamento de Estado.

"Esta iniciativa reflete o compromisso do Governo em promover o desenvolvimento sustentável e a modernização das infraestruturas críticas do país, com o objetivo de impulsionar o crescimento económico e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos", acrescentou o executivo.

