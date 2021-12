"O Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] irá prosseguir aprofundadamente o espírito dos importantes discursos e instruções do Presidente Xi Jinping", declarou Ho Iat Seng, na sua mensagem de Ano Novo de 2022.

Para o próximo ano, o líder do Governo do antigo território administrado por Portugal garantiu que o foco será colocado na "defesa da soberania, da segurança e dos interesses do desenvolvimento do país, na implementação do princípio fundamental 'Macau governado por patriotas'".

A prevenção da pandemia, a recuperação e a promoção da diversificação económica, o progresso da "construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin e a melhor integração na conjuntura do desenvolvimento nacional", são outros dos pontos chave para 2022, de acordo com Ho Iat Seng.

Ainda assim, o líder do executivo assumiu que "assegurar a prevenção e o controlo da epidemia é a premissa do desenvolvimento estável da economia e da sociedade de Macau", um território que continua a seguir a política de zero casos de covid-19 e que apenas registou 79 casos desde o início da pandemia.

