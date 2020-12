O chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, sublinhou que este acordo de cooperação vai "contribuir para a integração" da região semiautónoma no desenvolvimento do país e "otimizar o bem-estar da população do território", de acordo com um comunicado.

Após a cerimónia de assinatura, o vice-ministro do departamento de propaganda do comité central do Partido Comunista Chinês, Ho Iat Seng, o presidente e editor-chefe do China Media Group, Shen Haixiong, e o subdiretor do Gabinete de Ligação do Governo Central na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Zhang Rongshun, assistiram ao início das filmagens do documentário "Aerial China Macau", primeiro projeto de cooperação no âmbito deste acordo.

Ho afirmou esperar que o documentário possa divulgar "a imagem distintiva de Macau, permitindo que mais pessoas conheçam o seu elevado grau de abertura ao exterior e de inclusão, bem como a vitalidade do princípio 'Um País, Dois Sistemas', demonstrada pelo desenvolvimento conjunto" da cidade e da China.

Sendo também a terceira Cidade Criativa da UNESCO [Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura] em Gastronomia na China, o chefe do Executivo referiu que o programa "O Sabor de Macau", a ser produzido pelo China Media Group, poderá destacar as características da RAEM "decorrentes da coexistência de diversas culturas do mundo no seu território e mostrar plenamente o dinamismo do seu desenvolvimento socioeconómico, sob a implementação bem-sucedida do princípio 'Um País, Dois Sistemas'".

Ho Iat Seng e Shen Haixiong assistiram também à cerimónia de lançamento da lista de competições que o Governo de Macau e o China Media Group vão organizar em 2021, bem como o início da segunda temporada do Top Speed China, cuja prova final da atual edição vai decorrer na cidade.

O Top Speed China, criado pelo China Media Group, é uma competição automobilística que combina desporto, tecnologia informática, cultura e criatividade, indicou.

"O Governo da RAEM continuará a trabalhar, em estreita colaboração com o China Media Group, no sentido de aumentar os canais de informação desportiva e impulsionar o desenvolvimento do setor do desporto na RAEM, apoiando-se, assim, a diversificação adequada da economia do território e a sua construção enquanto Centro Mundial de Turismo e Lazer", disse.

O acordo-quadro foi assinado pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau, Ao Ieong U, e a diretora do gabinete para os assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan do China Media Group, Xing Bo.

