"O orçamento deste programa é cerca de 120 milhões de patacas (12,5 milhões de euros), o qual é calculado com base na expetativa de 500 mil residentes" participantes, disse a diretora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, na conferência de imprensa de apresentação dos seis roteiros.

Museus, zonas ecológicas, excursões locais, passeio de helicóptero ou sessão fotográfica em iate integram o programa, que vai decorrer a partir deste mês e até dezembro.

Senna Fernandes adiantou prever cerca de 250 mil participantes nos passeios e 250 mil nas estadas em hotéis, num programa que "visa impulsionar a economia comunitária".

Em junho do ano passado, o Governo lançou o plano turístico "Vamos Macau", subsidiado e destinado a todos os residentes. Com 15 roteiros, o plano tinha um orçamento de 280 milhões de patacas (31 milhões de euros) para subsidiar os residentes a participar em excursões por zonas antigas da cidade, turismo de natureza, espetáculos e gastronomia

O novo destaque deste programa, as estadas em hotéis, vai decorrer entre 23 de abril e 31 de dezembro e para esta atividade cada residente poderá receber um subsídio de 200 patacas (20 euros) para a estada e cada quarto de hotel poderá receber um subsídio de 400 patacas (41 euros), no máximo, para dois residentes de Macau.

As excursões locais vão ser realizadas entre 25 de abril e 31 de dezembro. Nos meses de abril a junho e de setembro a dezembro, as excursões vão decorrer aos fins de semana e feriados, enquanto nos meses de julho e agosto está previsto que sejam diárias.

Cada residente do território pode receber um subsídio para uma excursão local, no valor máximo de 280 patacas (29 euros) e um cartão de refeição no valor de 100 patacas (10 euros), com exceção para a viagem de helicóptero e a sessão fotográfica em iate.

Com o apoio financeiro, o preço das excursões deste programa ficará entre 28 e 518 patacas (2,9 euros e 54 euros, respetivamente), cobrindo as despesas com o passeio, o guia turístico e o seguro.

Atualmente, 161 agências de viagens, mais de 800 profissionais de turismo, mais de 70 hotéis e pensões e mais de 500 guias turísticos locais estão inscritos para participar no programa "Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau".

Fortemente dependente dos casinos e do turismo chinês, a economia de Macau sofreu uma forte descida no número de turistas que visitaram o território e os casinos registaram, em 2020, uma quebra de 79,3% nas receitas (60 mil milhões de patacas ou 6,2 mil milhões de euros) comparativamente ao ano anterior (292 mil milhões de patacas ou 31 mil milhões de euros).

Considerada uma das regiões mais seguras do mundo em relação à pandemia de covid-19, Macau contabilizou apenas 49 casos desde que o novo coronavírus chegou ao território, no final de janeiro de 2020, não tendo registado até hoje nenhuma morte causada pela doença.

