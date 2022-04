"É nossa ambição fazer do setor da comunicação social em Cabo Verde fator de desenvolvimento", afirmou o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Lourenço Lopes, na cidade da Praia, no lançamento do novo 'site' da agência cabo-verdiana de notícias Inforpress.

"Falo das rádios, das televisões, dos jornais impressos e 'online', das produtoras de conteúdos, e ser fator de geração de empregos e uma janela de oportunidades para os jovens cabo-verdianos", completou o membro do Governo.

Relativamente à Inforpress, Lourenço Lopes disse que é merecedora da uma "grande confiança" por parte do Governo, porque vive-se "tempos de ameaças" no campo da informação.

Também reafirmou a vontade de transformar, "num prazo relativamente curto", a única agência de notícias cabo-verdiana numa "referência" na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a nível do continente africano.

"Fazendo isto, a Inforpress estará a prestar um grande serviço à comunicação social, à democracia e à Cabo Verde", salientou o secretário de Estado, esperando que as inovações e modernizações introduzidas na agência cheguem a todas as ilhas e municípios do país.

Além do lançamento do novo 'site', que deverá estar acessível na próxima semana, o Governo entregou duas viaturas novas à empresa da agência de notícias formalmente criada em 1984.

O administrador único da agência de notícias cabo-verdiana, José Vaz Furtado, recordou os mais recentes investimentos realizados na agência, como remodelação da fachada exterior, informando que agora vai ser dada atenção à parte interna.

"Acredito que, com estes investimentos, a Infopress não vai ser a mesma a partir de agora", perspetivou o gestor, indicando a próxima prioridade será a especialização dos jornalistas em diversas áreas.

E também a colocação de correspondentes nos Estados Unidos da América e na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), à semelhança do que já acontece em Portugal e resto da Europa, numa parceria com a agência Lusa.

"Para garantir uma maior cobertura jornalística dos acontecimentos nas nossas comunidades na diáspora", salientou José Vaz Furtado, avançando que "brevemente" a Inforpress espera ter aprovado o seu Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) pelo Governo.

O mesmo responsável prevê igualmente voltar a comercializar conteúdos, subscrição e oferecer outros serviços às empresas, logo após aprovação do plano de negócios da agência.

RIPE // LFS

Lusa/Fim