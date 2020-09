"Na nossa província do Maputo prevemos atingir uma população estimada em 69 mil pessoas, sendo o Distrito da Matola aquele que apresenta maior número de beneficiários, cerca de 54 mil pessoas", disse Victória Diogo, secretária de Estado da Província de Maputo.

Victória Diogo falava na reunião com os secretários dos Bairros do distrito da Matola e funcionários do Instituto Nacional de Ação Social (INAS) para clarificar as formas de acesso ao apoio, que será de 1.500 mil meticais (17 euros) por família.

De acordo com a governante, o objetivo é assegurar apoio social e reforçar a resiliência dos agregados familiares em situação de pobreza e vulnerabilidades face aos efeitos da covid-19, bem como garantir materiais de higiene e de proteção individual às pessoas vulneráveis.

O valor será desembolsado em duas prestações por via eletrónica e em numerário, sob coordenação da Delegação Provincial do INAS.

Moçambique tem 4.039 casos registados de covid-19, dos quais há a registar 23 óbitos e 2.283 recuperados.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

RYR // MCL

Lusa/Fim