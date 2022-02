O mau estado da estrada, esburacada e dividida por ravinas, é uma das maiores preocupações dos mais de 160 mil moradores da vila, que são obrigados a usar como alternativa a via que atravessa a concessão mineira do Cuango, sujeita a restrições.

A falta de acessos, agravada pela pobreza extrema, tem sido um foco de conflitualidade no Cafunfo, localidade onde, em janeiro do ano passado, uma manifestação promovida pelo Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe terminou em confrontos com a polícia e um número indeterminado de mortos.

Em março de 2021, o governador provincial da Lunda-Norte, Ernesto Muangala, visitou o local e anunciou a reabilitação da estrada, cujo avanço tem sido dificultado pela complexidade técnica das obras e a situação de pandemia, entre outros constrangimentos, segundo explicou à Lusa.

A terraplanagem de Estrada Nacional 165, 200 quilómetros que ligam Cuango, Cafunfo e Loremo, é, segundo o governador, um "projeto estruturante em termos das vias de comunicação" que irá "minorar constrangimentos de mobilidade" e melhorará o bem-estar das populações locais, tendo sido terraplanados até à data mais de 33 quilómetros no troço que liga a sede (Cuango), à vila de Cafunfo.

"O troço é complexo e apresenta desafios de especialidade técnica de engenharia, sendo que os constrangimentos havidos na execução dos trabalhos têm origens híbridas, as constantes quedas pluviais típicas da região e a situação da pandemia da Covid-19, que levaram o empreiteiro a reduzir a força de trabalho", justificou Ernesto Muangala, por escrito, em resposta enviada à Lusa.

O responsável salientou que o projeto, inicialmente orçado em 2,1 mil milhões de kwanzas (3,5 milhões de euros) irá beneficiar de um reforço orçamental que irá garantir a execução cabal da empreitada, sem especificar a verba.

"Acreditamos que, até finais de abril, o primeiro troço, sede à Vila de Cafunfo, será concluído, o que seguramente garantirá uma melhor circulação de pessoas e bens", assegurou Ernesto Muangala.

O governador apontou também soluções que permitirão, no futuro, resolver os problemas de abastecimento de água, energia e saneamento na localidade.

"Estão previstas a curto/médio prazo, a implementação de três centrais de produção de energia fotovoltaica para a sede do município, Comuna do Luremo e Vila de Cafunfo, projetos este da alçada do Ministério da Energia e Águas", adiantou o responsável.

No âmbito do Plano de Segurança Energética 2025, o executivo angolano autorizou a celebração de um memorando de entendimento entre o Ministério da Energia e Águas e um consórcio constituído pelas empresas ELEKTRA -- Electricidade e Águas de Angola, Limitada, e Angola Hydro Holdco, Lda, visando a realização de estudos de viabilidade para construir e operar projetos hidroelétricos independentes de raiz ao longo do rio Cuango, denominados Vuka I, Vuka II e Vuka III, que irão produzir 305 megawatts de energia.

Decorrem também negociações para implementação de projetos ligados à construção de três sistemas de abastecimento de água naquelas localidades, inseridos numa linha de financiamento externo, acrescentou.

Quanto ao saneamento básico, "operam no município duas empresas que prestam serviços de limpeza e saneamento no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos municípios, cujas ações incidem na sede do município e nas demais localidade", segundo o governador.

"De salientar que a administração municipal, ainda nas ações do PIIM, adquiriu máquinas e equipamentos para o saneamento básico, o que tem permitido a recolha de resíduos sólidos ao nível do município", referiu igualmente, sublinhando que "o Governo da Lunda-Norte trabalha e trabalhará sempre para garantir o bem-estar da população".

RCR // JH

Lusa/fim