"O Governo vem comunicar aos funcionários públicos da administração central, local e institutos públicos que dia 01 de março é concedida tolerância de ponto, em virtude de ser dia de Carnaval", refere, em comunicado, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social.

No comunicado, o Governo alerta a comunidade em geral que os "festejos de Carnaval foram adiados" conforme decidido no Conselho de Ministros de quinta-feira devido ao estado de alerta decretado no âmbito da pandemia do novo coronavírus.

O Governo da Guiné-Bissau decretou no início deste mês o estado de alerta até 05 de março e proibiu a realização de eventos culturais, sociais e políticos.

Desde o início da pandemia, o país registou um total acumulado de 7.985 casos de covid-19 e 166 vítimas mortais.

Segundo os últimos dados divulgados pelo Alto-Comissariado para a Covid-19, na quarta-feira havia 836 casos ativos no país e 14 pessoas estavam internadas.

