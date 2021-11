O avião chegou à Bissau no dia 29 de outubro e desde então tem estado parado na zona militar da pista do aeroporto internacional Osvaldo Vieira.

Relatos da imprensa guineense indicam que a Autoridade de Aviação Civil, seguindo ordens do Governo, interditou a descolagem do avião, sem indicar os motivos.

Ainda segundo a imprensa guineense, a tripulação do avião, um piloto, um copiloto e um mecânico, deixaram Bissau três dias depois, ficando o aparelho fechado na pista.

"O Conselho de Ministros debruçou-se sobre a questão da segurança interna no país, com particular realce para a recente situação de estacionamento no aeroporto internacional Sovado Vieira, de um Airbus-340, em circunstâncias por esclarecer", lê-se no documento.

O Conselho de Ministros deliberou instituir uma "comissão interministerial para se inteirar das circunstâncias em que o avião aterrou".

A comissão será composta pelos ministros do Interior, Defesa e Transportes, que preside, e gabinete do primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, e deve apresentar até sexta-feira um relatório.

MSE/MB // LFS

Lusa/Fim