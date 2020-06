No comunicado do Conselho de Ministros, realizado na quinta-feira, o Ministério da Educação refere que houve um consenso alcançado com vários intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem e que o ano letivo de 2019/2020 deverá ser concluído "durante o período de 13 julho a 19 de setembro".

O regresso às aulas prevê também a criação de uma equipa de sensibilização para informar sobre o funcionamento das escolas, tendo em conta a pandemia provocada pelo novo coronavírus.