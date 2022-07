O grupo de trabalho, que deverá apresentar os primeiros resultados até ao fim de 2022, será composto pelas principais entidades dos dois setores, incluindo o Turismo de Portugal, o Instituto Português do Desporto e Juventude, o Comité Olímpico de Portugal, o Comité Paralímpico de Portugal, a Confederação do Desporto de Portugal, a Fundação do Desporto e a Associação Nacional de Municípios, cada uma com um representante.

"Este grupo de trabalho tratará de apurar o impacto económico, financeiro e social dos eventos desportivos internacionais acolhidos e apoiados em 2019/22 e de definir uma matriz proporcional de apoio público que será investida na captação e organização de eventos desportivos em Portugal por via do Estado Central", explicou a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques.

A estratégia para a captação de eventos desportivos com grande impacto turístico no país pretende ser também uma base de mobilização dos agentes dos dois setores, promovendo as suas qualificações e o aproveitamento dos seus equipamentos e competências.

"Portugal tem mostrado nos últimos anos que é um destino de excelência para este tipo de eventos, tendo organizado com reconhecido sucesso torneios e fases finais bastante prestigiados", assinalou o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.

O Governo quer "consolidar a posição portuguesa enquanto organizador de eventos desportivos das mais diversas modalidades, apostando igualmente nos eventos internacionais de desporto feminino", capitalizando a "experiência e o reconhecimento internacional acumulado".

RPC // PFO

Lusa/Fim