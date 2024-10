A decisão, divulgada pelo Ministério da Cultura, contempla bolsas em música, dança e teatro, quatro por cada distrito e outras quatro por cada Estado da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Trata-se de uma "relação nova com as fundações ou outros organismos culturais que recebem apoio do Estado", disse a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, no final de uma reunião do Conselho de Ministros, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

"Os contratos-programa do Ministério da Cultura com as fundações terão como retorno para a oferta cultural pública [estas bolsas] e também numa componente que valorizámos muito na conceção deste programa, que tem a ver com a formação artística", afirmou a ministra.

As residências em música vão realizar-se na Casa da Música, no Porto, e no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, as de dança na Companhia Nacional de Bailado, em Lisboa, e as de teatro nos teatros nacionais São João, no Porto, e D. Maria II, na capital.

O Governo decidiu também a realização de cursos de formação em "mediação de arte contemporânea" no Museu de Arte Contemporânea, no CCB, no Museu de Serralves, no Porto, e na Fundação Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, em Lisboa.

A estes cursos podem candidatar-se residentes em Portugal e na CPLP.

O Governo não adiantou os custos financeiros destas medidas, nem quando entram prática.

