"Estamos falando de áreas que compreendem florestas destinadas, unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos, o que dá um volume total de 902 mil hectares dos 15 milhões [de hectares]. Essa é a jurisdição originária do Governo federal, portanto é importante que tenhamos os estados envolvidos nisso", afirmou Salles.

O ministro brasileiro foi convidado para prestar esclarecimento na câmara alta do Congresso brasileiro (Senado), sobre as ações governamentais para enfrentar os incêndios no Pantanal.

Salles acrescentou que "apenas 6% do território do Pantanal é de jurisdição da fiscalização federal. As demais partes do território são de competência estadual. E, portanto, o Governo central contribui na sua parcela de jurisdição. Para além disso, com emprego das Forças Armadas."

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil que usa um sistema de satélites para monitorar incêndios florestais no país, as queimadas no Pantanal consumiram 14% do bioma apenas no mês de setembro.

Salles também afirmou que é preciso seguir com a política de uso preventivo do fogo, chamada de "fogo frio", técnica que, segundo o ministro, "é um instrumento importante de combate às queimadas, uma vez que reduz o volume de massa orgânica depositada, diminuindo a proporção dos incêndios".

O ministro brasileiro voltou a defender a presença de gado na região ao afirmar que a criação de gado em larga escala também ajuda a reduzir o excesso de matéria orgânica no solo. A teoria é polémica e não tem apoio dos principais cientistas do país.

Segundo Salles, a grande causa das queimadas é a estiagem associada ao excesso de calor, tempo seco e ventos fortes que atingem o Brasil.

Salles também declarou que outras medidas estão a ser tomadas e citou diretamente a utilização de técnicas e produtos químicos para retardar a proliferação do fogo e o projeto de uma base de monitoramento permanente na divisa dos estados brasileiros do Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, onde está o Pantanal.

Situado na região centro-oeste do Brasil, numa área ao sul da Amazónia, o Pantanal é uma planície que tem 80% da sua área inundada na estação chuvosa e é considerado um santuário onde ainda se encontra preservada uma fauna extremamente rica, que inclui animais como a onça pintada e a arara azul.

A maior área do Pantanal (62% ou 150.355 quilómetros quadrados) está no território brasileiro. Cerca de 20% do bioma (conjunto de ecossistemas) situa-se na região norte do Paraguai e 18% na Bolívia.

