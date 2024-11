"Esta parceria inovadora faz de Cabo Verde o primeiro país apoiado pelo Programa de Desenvolvimento Digital (DDP, sigla inglesa)" que se traduz na ativação de serviços em rede, através da internet, explicou em comunicado.

A implementação cobre três áreas: "inclusão digital para professores e alunos", com 8.000 licenças para professores e 135.000 para alunos, dando acesso a programas da Microsoft, "transformação da administração pública" com inteligência artificial e tecnologia avançada e "fortalecimento do empreendedorismo", com programas de apoio para 'startups', empresas emergentes ligadas a inovações tecnológicas.

"A Microsoft compromete-se a incluir 100 'startups' cabo-verdianas, por ano, no Programa de Empreendedorismo para Impacto Positivo (EfPI, sigla inglesa), que pode incluir até 150 mil dólares em créditos para acesso a tecnologias de IA

O Governo cabo-verdiano classifica a implementação do DDP como um "passo decisivo" na transformação digital do país, "modernizando setores-chave como a administração pública e a educação" criando "oportunidades para jovens empreendedores".

O acordo está em linha com os objetivos do executivo, em posicionar o país como "um ponto de inovação digital em África".

