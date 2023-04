A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União na terça-feira, na véspera dos depoimentos do general e de outros militares sobre a sua eventual participação nos atos de vandalismo nas sedes dos três poderes realizados por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro em 08 de janeiro, para tentar destituir o atual Governo liderado pelo Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

O militar já estava afastado do posto desde 16 de fevereiro, mas a sua exoneração do cargo não havia sido oficializada.

Dutra era o chefe do Comando Militar do Planalto que faz a segurança do Palácio do Planalto, sede do executivo brasileiro, por ocasião das invasões 'bolsonaristas'.

Há a suspeita de que o general teria impedido que um acampamento instalado em frente ao Quartel-General da Força em Brasília por extremistas fosse desmontado.

Também lhe é atribuída a decisão de retardar a prisão -- o que poderá ter facilitado a fuga de apoiantes do ex-presidente que levaram o caos à capital brasileira que retornaram ao acampamento após a invasão da Praça dos Três Poderes.

Na ocasião, o general alegou que uma ação noturna para prender os 'bolsonaristas' que estavam no acampamento poderia terminar em violência. Dutra citou que havia mulheres, crianças e idosos entre os acampados que pediam aos militares que realizassem um golpe de Estado.

A ação de impedir prisões no acampamento no dia dos atos de vandalismo pode ter favorecido invasores e vândalos que estiveram nas sedes dos três poderes, já que alguns presos disseram à justiça que foram orientados por militares a fugirem e esvaziarem o local depois dos ataques.

Segundo o jornal O Globo, 89 militares do Exército prestam hoje depoimento na Academia Nacional da Polícia Federal. A polícia brasileira montou um esquema especial para realizar todos os depoimentos no mesmo dia.

CYR // LFS

Lusa/Fim