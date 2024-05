O ministro das Finanças do Brasil, Fernando Haddad, detalhou, em conferência de imprensa, que as medidas a serem propostas ao parlamento incluem assistência direta, crédito subsidiado para pequenas e médias empresas e assistência a produtores rurais, trabalhadores assalariados, desempregados e beneficiários de planos sociais.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já garantiu a "tramitação imediata" desta proposta, a fim de contribuir para "aliviar o sofrimento" da população do sul do país.

Dos 9,17 mil milhões de euros, um quinto é destinado à antecipação de benefícios, como o apoio financeiro aos mais pobres, ou adiamento de pagamento de impostos. O restante é financiamento e apoio ao crédito.

O pacote prevê também isenções fiscais ou prazos alargados de pagamento de impostos e recursos públicos para uma primeira fase de reconstrução de infraestruturas, especialmente pontes e estradas necessárias para relançar a atividade económica de um dos estados com maior poderio financeiro no Brasil.

"Essas foram as primeiras medidas de crédito. Isso não termina aqui. Eu tenho dito aos ministros que nós temos de nos preparar porque só vamos ter o tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e os rios voltarem à normalidade", disse o Presidente brasileiro, Lula da Silva, durante a apresentação do programa de apoio ao Rio Grande do Sul.

Também hoje, o papa Francisco juntou-se à onda de solidariedade ao país e enviou um donativo de 100 mil euros, num anúncio feito pelo arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Jaime Spengler.

Nos últimos dias tem surgido uma onda de solidariedade por parte da sociedade civil no Brasil e de personalidades brasileiras, desde cantores, atrizes, modelos e futebolistas.

Na capital do país, Brasília, são dezenas os espaços que recebem doações, como água, alimentos, medicamentos, colchões, roupas, entre outros produtos de primeira necessidade para serem enviados para o Rio Grande do Sul, através dos aviões da Força Aérea brasileira que estão na base da capita brasileira.

Várias personalidades brasileiras, como a modelo radicada dos Estados Unidos Gisele Bündchen, natural do Rio Grande do Sul, estão a apelar a ajuda no estrangeiro.

Um helicóptero que pertence a Neymar Jr tem ajudado no resgate de pessoas afetadas pelas inundações na área metropolitana da cidade brasileira de Porto Alegre e o conhecido surfista de ondas gigantes Pedro Scooby, Alemão de Maresias, conhecido por salvar vidas de jet ski nas maiores ondas do mundo na Nazaré, e outros conhecidos surfistas brasileiros, têm usado a experiência para ajudar no resgate de pessoas e animais atingidos pelas inundações.

O conhecido youtuber brasileiro do público jovem português Felipe Neto comprou, através de donativos, 220 purificadores de água e com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) fez chegar outros artigos para as regiões afetadas.

A estas personalidades juntam-se milhares de pessoas que estão a apoiar tanto no terreno, como através da doação de fundos e de artigos para salvar o máximo de pessoas atingidas naquele que já é o maior desastre natural no sul do país.

O número de mortos por causa das inundações no sul do Brasil, confirmados pelas autoridades, subiu para 108 e há 136 desaparecidos, segundo informações divulgadas hoje.

Segundo as autoridades do Rio Grande do Sul, há 136 pessoas desaparecidas e 374 pessoas feridas devido às inundações que afetam diretamente cerca de 1,5 milhões de pessoas e mais de 80% do território do estado.

Mais de 67 mil pessoas estão em abrigos criados para acolher a população retirada das áreas inundadas e de risco e há ainda 164.583 pessoas desalojadas.

Em 425 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul há registo de problemas relacionados com o maior desastre climático ocorrido neste estado brasileiro.

