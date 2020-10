Governo avalia recolher obrigatório e restrições em mais municípios - Siza Vieira

O Governo está a avaliar avançar com o recolhimento obrigatório e alargar as restrições impostas em Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada a mais municípios, recusando, no entanto, um novo confinamento geral, disse hoje o ministro da Economia.